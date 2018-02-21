Чоловіча збірна Норвегії виграла лижний командний спринт на Олімпіаді

Норвежці випередили на фініші команди Росії та Франції.

В Пхенчхані завершився фінал лижного командного спринту Олімпіади, де перемогу здобула команда Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Мартін Сундбю і Йоханнес Клебо подолали дистанцію за 15 хвилин 56.26 секунди.

Друге місце на рахунку дуету з Росії - 1.71 секунди відставання, третє - у Франції - 2,02 секунди відставання.

Збірна України, яку представляли Андрій Орлик і Олексій Красовський, фінішувала на 10-му місці в своєму півфіналі з результатом 17 хвилин 32.50 секунди і відставанням від лідера на 1 хвилину 28.53 секунди і не потрапила у фінал.