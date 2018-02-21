Чоловіча збірна Норвегії виграла лижний командний спринт на Олімпіаді

12:54, 21 лютого 2018
Олімпіада
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Норвежці виграли чоловічу спринтерську естафету Олімпіади / Reuters

В Пхенчхані завершився фінал лижного командного спринту Олімпіади, де перемогу здобула команда Норвегії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Мартін Сундбю і Йоханнес Клебо подолали дистанцію за 15 хвилин 56.26 секунди.

Друге місце на рахунку дуету з Росії - 1.71 секунди відставання, третє - у Франції - 2,02 секунди відставання.

Збірна України, яку представляли Андрій Орлик і Олексій Красовський, фінішувала на 10-му місці в своєму півфіналі з результатом 17 хвилин 32.50 секунди і відставанням від лідера на 1 хвилину 28.53 секунди і не потрапила у фінал.

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