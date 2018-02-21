Жіноча збірна США виграла командний спринт в лижних гонках Олімпіади

Американки сенсаційно обійшли на фініші команди Швеції та Норвегії.

В Пхенчхані завершилася жіноча командна спринтерська гонка у лижному спорті, де перемогу здобула збірна США, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Кікен Рендалл і Джессіка Діггенс подолали дистанцію за 15 хвилин, 56,47 секунди.

У фінішному створі американки випередили команду Швеції - на 0,19 секунди. Трійку призерів замкнув дует з Норвегії - 2,97 відставання.

Українки Тетяна Антипенко і Маріна Анцибор у своєму півфіналі посіли останнє 10-е місце з результатом 17 хвилин 44.04 секунди, відстали від переможниць на 1 хвилину 21.48 секунди і не потрапили у фінал.