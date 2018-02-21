Збірна Фінляндії завоювала бронзу жіночого хокейного турніру Олімпіади

У матчі за бронзу команда Суомі обіграла збірну Росії з рахунком 3:2.

В Пхенчхані завершився матч за 3-е місце на жіночому хокейному турнірі Олімпіади, де збірна Фінляндії обіграла команду Росії, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Фінські хокеїстки дуже потужно розпочали матч, провели перші 2 хвилини, практично не виходячи із зони суперника і заробили вилучення у сопениц. Більшість реалізувала точним кидком Петра Ніємінен.

У другому періоді Сюзнна Тапані вже через 10 секунд після відновлення гри подвоїла перевагу своєї команди, але потім Ольга Сосина, на 23-й хвилині скоротила відставання в рахунку - 2:1. Але, в ксередине періоду, на 33-й хвилині, Лінда Валимяки знову збільшила перевагу збірної Фінляндії до двох голів - 3:1.

На початку третьої 20-хвилинки Людмила Бєлякова відродила інтригу в цій грі - 3:2, але більшого росіянкам домогтися не вдалося.

Таким чином, збірна Фінляндії завоювала бронзові медалі Ігор.

У фіналі жіночого хокейного турніру, у четвер, 22 лютого, зійдуться команди Канади і США.