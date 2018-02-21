Канадець Лімен завоював золото Олімпіади в сноуборд скі-кросі
08:49, 21 лютого 2018Олімпіада
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Срібло та бронза на рахунку швейцарця і росіянина.
Канадець Лімен завоював золото Ігор в скі-кросі / Reuters
В Пхенчхані завершився олімпійський турнір зі сноуборду в дисципліні скі-крос у чоловіків, де перемогу здобув Брейді Лімен з Канади, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Лімен подолав дистанцію фіналу швидше за всіх, випередивши, в тому числі швейцарця Марка Бішофбергера, який фінішував другим. Два інших учасника фіналу - росіянин Сергій Рідзик і канадець Кевін Друрі зіткнулися, але росіянин зміг швидше піднятися і прийти до фінішу третім.
Представників України в цьому виді програми не було.
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