Канадець Лімен завоював золото Олімпіади в сноуборд скі-кросі

Срібло та бронза на рахунку швейцарця і росіянина.

В Пхенчхані завершився олімпійський турнір зі сноуборду в дисципліні скі-крос у чоловіків, де перемогу здобув Брейді Лімен з Канади, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Лімен подолав дистанцію фіналу швидше за всіх, випередивши, в тому числі швейцарця Марка Бішофбергера, який фінішував другим. Два інших учасника фіналу - росіянин Сергій Рідзик і канадець Кевін Друрі зіткнулися, але росіянин зміг швидше піднятися і прийти до фінішу третім.

Представників України в цьому виді програми не було.