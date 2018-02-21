Канадець Лімен завоював золото Олімпіади в сноуборд скі-кросі

08:49, 21 лютого 2018
Олімпіада
297
Канадець Лімен завоював золото Ігор в скі-кросі / Reuters

В Пхенчхані завершився олімпійський турнір зі сноуборду в дисципліні скі-крос у чоловіків, де перемогу здобув Брейді Лімен з Канади, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Лімен подолав дистанцію фіналу швидше за всіх, випередивши, в тому числі швейцарця Марка Бішофбергера, який фінішував другим. Два інших учасника фіналу - росіянин Сергій Рідзик і канадець Кевін Друрі зіткнулися, але росіянин зміг швидше піднятися і прийти до фінішу третім.

Представників України в цьому виді програми не було.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#сноубординг на Олімпіаді-2018