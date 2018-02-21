Італійка Годжа виграла гірськолижний олімпійський турнір у швидкісному спуску
08:35, 21 лютого 2018Олімпіада
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Титулована американка Вонн посіла 3-е місце.
Софія Годжа принесла золото збірній Італії в гірськолижному спорті / Reuters
У Пхенчхані завершилися змагання олімпійського турніру по гірським лижам, де в швидкісному спуску серед жінок перемогу здобула Софія Годжа з Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Годжа подолала свою спробу за 1 хвилину 39.22 секунди.
Другий результат показала представниця Норвегії Рагнхіль Мовінкель, яка подолала трасу гірше переможниці на 0,09 секунди. Американка Ліндсі Вонн замкнула трійку призерів з відставанням від чемпіонки на 0,47 секунди.
Представниць України в цьому виді програми не було.
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