Італійка Годжа виграла гірськолижний олімпійський турнір у швидкісному спуску

Титулована американка Вонн посіла 3-е місце.

У Пхенчхані завершилися змагання олімпійського турніру по гірським лижам, де в швидкісному спуску серед жінок перемогу здобула Софія Годжа з Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Годжа подолала свою спробу за 1 хвилину 39.22 секунди.

Другий результат показала представниця Норвегії Рагнхіль Мовінкель, яка подолала трасу гірше переможниці на 0,09 секунди. Американка Ліндсі Вонн замкнула трійку призерів з відставанням від чемпіонки на 0,47 секунди.

Представниць України в цьому виді програми не було.