У Росії підтвердили вживання олімпійським медалістом забороненого препарату

Російський спортсмен і його дружина отримали в Пхьончхані бронзову медаль в змаганнях з керлінгу у змішаних парах.

Олімпійський комітет Росії підтвердив, що допінг-проба російського керлінгіста Олександра Крушельницького, який виступає на Олімпіаді в Пхьончхані, дала позитивний результат на заборонений препарат мельдоній.

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Як передає Голос Америки, після другої допінг-проби російська делегація висловила «щирі співчуття» з приводу інциденту, проте уточнила, що, за результатами тесту, Крушельницький прийняв мельдоний лише один раз, що «безглуздо» з точки зору поліпшення спортивних результатів.

Крушельницький і його дружина отримали в Пхьончхані бронзову медаль в змаганнях з керлінгу у змішаних парах.

Препарат мельдоній розроблений для людей з серцево-судинними захворюваннями. Деякі вважають, що він може використовуватися для підвищення витривалості спортсменів. У 2016 році він був внесений у список допінг-препаратів.