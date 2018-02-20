У середу в Пхенчхані буде розіграно 7 комплектів нагород і бронза в жіночому хокеї

Визначаться чемпіони в лижному спринті в командних змаганнях у чоловіків і жінок.

У середу, 21 лютого в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 7 повних комплектів олімпійських нагород, а також відбудеться матч за 3-е місце (бронзові медалі) жіночого хоккейногоу турніру, повідомляє офіційний сайт Ігор. Зокрема визначаться чемпіони в лижному командному спринті у чоловіків і жінок. Розклад фіналів: 04.00. Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки. 07.35. Фрістайл. Скі-крос. Чоловіки. 09.40. Хокей. Матч за 3-е місце. Росія - Фінляндія. Жінки 12.00. Лижні гонки. Спринт. Команди. Жінки. 12.30. Лижні гонки. Спринт. Команди. Чоловіки. 14.58. Ковзани. Командна гонка. Жінки. 15.00. Бобслей. Четвірки. Чоловіки. 15.17. Ковзани. Командна гонка. Чоловіки.

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