Визначилися всі учасники чвертьфіналу чоловічого хокейного турніру Олімпіади
В Пхенчхані завершилися матчі раунду плей-офф чоловічого хокейного турніру Олімпіади, за підсумками якого визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.
У сьогоднішніх матчах збірна США обіграла команду Словаччини - 5:1, Норвегія виявилася сильнішою Словенії - 2:1 (у овертаймі), Фінляндія обіграла Корею - 5:2, а команда Німеччини була сильнішою за Швейцарію - 2:1 (в овертаймі).
Таким чином, завтра - в середу, 21 лютого - в іграх 1/4 фіналу олімпійського чоловічого хокейного турніру зійдуться команди:
Чехія - США (05.10 за київським часом)
Росія - Норвегія (09.40)
Канада - Фінляндія (14.10)
Швеція - Німеччина (14.10)
Також завтра відбудеться матч за бронзові медалі в жіночому хокейному турнірі, де зійдуться національні команди Росії та Фінляндії. Початок гри о 09.40 по Києву.