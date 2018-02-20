Визначилися всі учасники чвертьфіналу чоловічого хокейного турніру Олімпіади

У центральному матчі цього етапу змагань зійдуться команди Чехії та США.

В Пхенчхані завершилися матчі раунду плей-офф чоловічого хокейного турніру Олімпіади, за підсумками якого визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань. У сьогоднішніх матчах збірна США обіграла команду Словаччини - 5:1, Норвегія виявилася сильнішою Словенії - 2:1 (у овертаймі), Фінляндія обіграла Корею - 5:2, а команда Німеччини була сильнішою за Швейцарію - 2:1 (в овертаймі). Таким чином, завтра - в середу, 21 лютого - в іграх 1/4 фіналу олімпійського чоловічого хокейного турніру зійдуться команди: Чехія - США (05.10 за київським часом) Росія - Норвегія (09.40) Канада - Фінляндія (14.10) Швеція - Німеччина (14.10) Також завтра відбудеться матч за бронзові медалі в жіночому хокейному турнірі, де зійдуться національні команди Росії та Фінляндії. Початок гри о 09.40 по Києву.

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