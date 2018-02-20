Німці завоювали всі три медалі в лижному двоборстві

Золото на рахунку Йоханнеса Рідзека.

В Пхенчхані завершилися змагання в лижному двоборстві (великий трамплін + гонка на 10 км), в яких всі три медалі - золото, срібло і бронзу - завоювали представники збірної Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Першим фінішну лінію пересік Йоханнес Рідзек, який у змаганнях на трампліні посів 5-е місце - 132,9 і 0.24 секунди відставання на старті гонки. Тим не менш, в лижній гонці спортсмен проявив свої найкращі якості, подолавши дистанцію за 23 хвилини 52.5 секунди.

2-е місце у Фабіана Ріссле - 0,4 секунди відставання, 3-е - у Еріка Френцеля - 0,8 секунди відставання.

Українець Віктор Пасічник в стрибках з трампліну зайняв 21-е місце - 126.0 метра і 108.2 бали, а на фініші лижної гонки був 23-м з результатом 26 хвилини 39.6, секунди і відставанням від переможця в 2 хвилини 47.1 секунди.