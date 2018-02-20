Збірна Франції виграла змішану естафету в олімпійському турнірі з біатлону (відео)

14:39, 20 лютого 2018
Олімпіада
1282
Фуркад приніс золото збірної України на Олімпіаді / Reuters

В Пхенчхані завершилася змішана естафета олімпійського турніру з біатлону, в якій перемогу здобула збірна Франції, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Четвірка на чолі з найтитулованішим біатлоністом Франції Мартеном Фуркадом, який виступав на останньому етапі і фінішував в гонці, подолала дистанцію за 1 годину 08 хвилин 34.3 секунди.

Друге місце на рахунку команди Норвегії - 20.9 секунди відставання, третє - у Італії - 26,9 секунди.

Збірна України, яка виступала у складі Ірина Варвинець - Юлія Джима - Дмитро Підручний - Артем Прима, допустила 5 промахів й посіла 7-е місце з відставанням від лідерів в 1 хвилину 12.1 секунди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#біатлон Оліміпада Швеція