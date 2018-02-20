Фрістайліст Абраменко отримає від держави $125 тисяч доларів призових і 50 тисяч від приватного бізнесмена

Ще 125 тисяч отримає колектив тренерів, з яких 25 відсотків - особистий наставник.

Олімпійський чемпіон Ігор-2018 фрістайліст Олександр Абраменко отримає солідні преміальні за успішний виступ в Пхенчхані.

Перед Олімпіадою-2018 було озвучено, що за золото Пхенчхана держава виплатить премію в розмірі 125 000 доларів США в гривневому еквіваленті на момент виплати.

Також важливо відзначити, що точно таку ж суму (125 тис доларів) отримають і тренери, які підготували спортсменів до виступів. Не менше 25 відсотків від цієї суми отримає особистий тренер спортсмена.

Крім того, приватний бізнесмен Павло Фукс пообіцяв спортсмену та тренеру по 50 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, Абраменко виграв змагання з фрістайлу в акробатиці в неділю, 18 лютого.