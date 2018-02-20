Збірна Кореї виграла жіночу естафету Олімпіади в шорт-треку

У фіналі змагань були оштрафовані відразу дві команди

В Пхенчхані завершився фінальний забіг у жіночій естафеті олімпійського турніру з шорт-треку, де перемогу здобула команда Південної Кореї, повідомляє офіційний сайт змагань.

27 кіл квартет корейських спортсменок подолали за 4 хвилини 07.361 секунди.

Саребро на рахунку команди Італії - 4:15.901. Бронзу виборола збірна Нідерландів, яка виграла фінал Б з новим світовим рекордом - 4:03.471

Примітно, що в головному фіналі А були дискваліфіковані відразу дві команди з чотирьох - квартети з Канади та Китаю.