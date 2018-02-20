Сьогодні на зимовій Олімпіаді українці будуть боротися за високі місця у біатлоні та лижному двоборстві (відео)

Українці продовжують боротьбу за нагороди Ігор

У вівторок відбудуться два олімпійські змагання з участю українців в Пхенчхані, повідомляє ТСН.Проспорт.

У змішаній естафеті з біатлону стартують чоловіки і жінки. Надії не стільки на нагороди, скільки на гідні місця. У складі української команди Ірина Варвинець — Юлія Джима — Дмитро Підручний — Артем Прима.

І ще один український старт вівторка - у лижному двоборстві. Українець Віктор Пасічник вже на цій Олімпіаді був тридцятим. Сьогодні стартує знову, вже з більшого 120-метрового трампліну. І, так само, як і в попередній дисципліны, потім пробіжить лижегоночну дистанцію на 10 км.