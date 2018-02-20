Сьогодні на зимовій Олімпіаді українці будуть боротися за високі місця у біатлоні та лижному двоборстві (відео)
11:26, 20 лютого 2018Олімпіада
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Українці продовжують боротьбу за нагороди Ігор
Сьогодні в Пхенчхані відбудеться змішана естафета в біатлоні / REUTERS
У вівторок відбудуться два олімпійські змагання з участю українців в Пхенчхані, повідомляє ТСН.Проспорт.
У змішаній естафеті з біатлону стартують чоловіки і жінки. Надії не стільки на нагороди, скільки на гідні місця. У складі української команди Ірина Варвинець — Юлія Джима — Дмитро Підручний — Артем Прима.
І ще один український старт вівторка - у лижному двоборстві. Українець Віктор Пасічник вже на цій Олімпіаді був тридцятим. Сьогодні стартує знову, вже з більшого 120-метрового трампліну. І, так само, як і в попередній дисципліны, потім пробіжить лижегоночну дистанцію на 10 км.
На зимовій Олімпіаді українці будуть боротися за високі місця у біатлоні та лижному двоборстві
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