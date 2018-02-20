Гравця збірної Словенії з хокею усунули від Ігор через допінг (відео)
11:14, 20 лютого 2018Олімпіада
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Нападник Жига Егліч, який виступає у КХЛ за нижньокамський «Нафтохімік», здав позитивний допінг-тест і пропустить залишок Олімпіади в Пхенчхані
Хокеїст збірної Словенії попався на допінгу / Global Look Press
Хокеїста збірної Словенії Жигу Егліча відсторонили від участі в олімпійському турнірі через допінг, повідомляє РБК.
Спортивний арбітражний суд у вівторок, 20 лютого, відкрив справу проти 29-річного нападника, який виступає у КХЛ за нижньокамський «Нафтохімік».
Проба Егліча дала позитивний результат на заборонений препарат фенотерол. Протягом доби хокеїст повинен покинути олімпійське село. Рішення по його справі буде винесено після закінчення Ігор в Пхенчхані.
Збірна Словенії в ці хвилини грає в кваліфікації плей-офф олімпійського хокейного турніру з командою Норвегії. Після двох періодів рахунок 1:0 на користь словенської команди.
Переможець цього матчу в 1/4 фіналу зустрінеться з командою Росії.
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