Гравця збірної Словенії з хокею усунули від Ігор через допінг (відео)

Нападник Жига Егліч, який виступає у КХЛ за нижньокамський «Нафтохімік», здав позитивний допінг-тест і пропустить залишок Олімпіади в Пхенчхані

Хокеїста збірної Словенії Жигу Егліча відсторонили від участі в олімпійському турнірі через допінг, повідомляє РБК.

Спортивний арбітражний суд у вівторок, 20 лютого, відкрив справу проти 29-річного нападника, який виступає у КХЛ за нижньокамський «Нафтохімік».

Проба Егліча дала позитивний результат на заборонений препарат фенотерол. Протягом доби хокеїст повинен покинути олімпійське село. Рішення по його справі буде винесено після закінчення Ігор в Пхенчхані.

Збірна Словенії в ці хвилини грає в кваліфікації плей-офф олімпійського хокейного турніру з командою Норвегії. Після двох періодів рахунок 1:0 на користь словенської команди.

Переможець цього матчу в 1/4 фіналу зустрінеться з командою Росії.