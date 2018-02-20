Канадська фристайлістка Шарп стала олімпійською чемпіонкою в хаф-пайпі
09:44, 20 лютого 2018Олімпіада
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Компанію на п'єдесталі пошани їй склали суперниці з Франції та США.
Шарп захопила лідерство вже після першої спроби і втримала його до кінця фінальних змагань / Reuters
В Пхенчхані завершився жіночий турнір з хаф-пайпу на олімпійських змаганнях з фристайлу, де перемогу і звання олімпійської чемпіонки завоювала канадка Кессі Шарп, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Канадка виконала три спроби у фіналі змагань, кращою з яких стала перша - 95.80 бали.
Марі Мартіно (Франція) також показала кращий результат у першій спробі - 92,60, а Бріта Сігурні (США) свій найкращий результат показала в заключній третій спробі - 91,60.
Представників України в цьому виді програми на Олімпіаді не було.
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