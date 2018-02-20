Канадська фристайлістка Шарп стала олімпійською чемпіонкою в хаф-пайпі

09:44, 20 лютого 2018
Олімпіада
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Шарп захопила лідерство вже після першої спроби і втримала його до кінця фінальних змагань / Reuters

В Пхенчхані завершився жіночий турнір з хаф-пайпу на олімпійських змаганнях з фристайлу, де перемогу і звання олімпійської чемпіонки завоювала канадка Кессі Шарп, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Канадка виконала три спроби у фіналі змагань, кращою з яких стала перша - 95.80 бали.

Марі Мартіно (Франція) також показала кращий результат у першій спробі - 92,60, а Бріта Сігурні (США) свій найкращий результат показала в заключній третій спробі - 91,60.

Представників України в цьому виді програми на Олімпіаді не було.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#Пхенчхан-2018 фристайл