Канадці Вірту і Моір завоювали золото в змаганнях танцювальних пар фігурного катання в Пхенчхані

Друге-третє місця зайняли пари з Франції та США.

В Пхенчхані розіграний черговий комплект нагород у змаганнях танцювальних пар олімпійського турніру з фігурного катання, де перемогу здобув дует з Канади Тесса Вірту і Скотт Моір, повідомляє офіційний сайт змагань.

Загальна оцінка дуету за коротку і довільну програму склала 206.07 бали. Канадці лідирували після короткої програми і зуміли зберегти своє лідерство за підсумками змагань.

2-е місце й срібло завоювали Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон (Франція). Вони йшли на 2-му місці після короткої програми і краще канадської пари виконали довільну, але різниця в балах виявилася на користь канадців - 205,28.

3-е місце на рахунку пари Майя Шибутані/Алекс Шибутані з США, які за підсумками змагань набрали 192,59 бали.

Як повідомляв УНІАН, напередодні українці Олександра Назарова і Максим Нікітін набрали 57.97 бала в короткій програмі, посіли 21-е місце і не потрапили у фінал змагань - довільну програму.