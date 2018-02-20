Ходив до білоруської спортсменки: Абраменко розповів, як "тренувався" тримати олімпійське золото

Український чемпіон готовий продовжити спортивну кар’єру і боротися за медалі вже наступної зимової Олімпіади 2022 року.



У Пхьончхані нагородили героїв дев’ятого дня зимової Олімпіади. На найвищу сходинку п’єдесталу піднявся Олександр Абраменко, котрий переміг у лижній акробатиці і виборов для України першу й одразу золоту медаль цих ігор.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. "Вчора я заходив до білоруської дівчини, котра виграла золото, і просив потримати медаль, так би мовити, звикнути до неї. Дуже красива і важка", - зізнався український чемпіон.

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Підтримати свого прийшли й інші українські атлети, котрі напередодні разом ходили вболівати за Абраменка у фіналі. "Така гордість розпирала просто, хоча виграла не я, але це дуже приємно, коли наш українець виграє Олімпіаду, і це бачити вживу – це щось неймовірне", - зізналася учасниця змагань Ольга Книш.

Спортсменів привітали й корейці: влада Пхьончхана організувала для атлетів урочисту вечерю та концерт, на котрому українці грали азійську та європейську музику. Абраменко уважно слухав і музику, і доповіді спортивних чиновників, а потім зізнався, що найбільша його мрія наразі – це щоби виграна медаль стала поштовхом для спорту в Україні, зокрема й порятунку трампліну в Миколаєві, на котрому чемпіон колись розпочинав своє кар’єрне сходження.

"Я коли починав, ця база ще працювала, і от у мене вийшло завоювати золото Олімпіади. А зараз тренуватися молоді нема де. Дуже хотілося б, щоби моя медаль стала поштовхом для розвитку мого виду спорту і взагалі спорту в країні", - зізнався олімпієць.

У Кореї Олександр планує залишитися до завершення Олімпіади. Обдумав уже і плани на майбутнє та вирішив, що готовий продовжити спортивну кар’єру і боротися за медалі вже наступної зимової Олімпіади 2022 року.