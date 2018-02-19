У вівторок у Пхьончхані буде розіграно 5 комплектів олімпійських медалей

Українські вболівальники вболіватимуть за свою команду у біатлонній змішаній естафеті.

У вівторок у Пхьончхані буде розіграно 5 комплектів нагород Олімпійських ігор-2018, повідомляє офіційний сайт змагань. Усього лише вдруге в історії Олімпіад відбудеться змішана естафета в змаганнях з біатлону (у кожній команді - дві жінки і двоє чоловіків), де однією з учасниць буде і українська четвірка. Пхьончхан-2018. Розклад фіналів 20 лютого 03.00 Фігурне катання. Танцювальні пари. Довільний танець 04.25 Фристайл. Жінки. Хаф-пайп 13.15 Біатлон. Змішана естафета (2x6 км + 2x7,5 км) 13.20 Шорт-трек. Жінки. Командна гонка 3 000 м 14.45 Лижне двоборство (стрибок К-120 + 10 км)

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