У вівторок у Пхьончхані буде розіграно 5 комплектів олімпійських медалей

21:38, 19 лютого 2018
Олімпіада
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У суботу стануть відомі 5 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com

Усього лише вдруге в історії Олімпіад відбудеться змішана естафета в змаганнях з біатлону (у кожній команді - дві жінки і двоє чоловіків), де однією з учасниць буде і українська четвірка.

Пхьончхан-2018. Розклад фіналів

20 лютого

03.00 Фігурне катання. Танцювальні пари. Довільний танець

04.25 Фристайл. Жінки. Хаф-пайп

13.15 Біатлон. Змішана естафета (2x6 км + 2x7,5 км)

13.20 Шорт-трек. Жінки. Командна гонка 3 000 м

14.45 Лижне двоборство (стрибок К-120 + 10 км)

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#Олімпіада розклад дня