У вівторок у Пхьончхані буде розіграно 5 комплектів олімпійських медалей
21:38, 19 лютого 2018Олімпіада
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Українські вболівальники вболіватимуть за свою команду у біатлонній змішаній естафеті.
У вівторок стануть відомі імена олімпійських чемпіонів у 5 дисциплінах / pyeongchang2018.com
У вівторок у Пхьончхані буде розіграно 5 комплектів нагород Олімпійських ігор-2018, повідомляє офіційний сайт змагань.
Усього лише вдруге в історії Олімпіад відбудеться змішана естафета в змаганнях з біатлону (у кожній команді - дві жінки і двоє чоловіків), де однією з учасниць буде і українська четвірка.
Пхьончхан-2018. Розклад фіналів
20 лютого
03.00 Фігурне катання. Танцювальні пари. Довільний танець
04.25 Фристайл. Жінки. Хаф-пайп
13.15 Біатлон. Змішана естафета (2x6 км + 2x7,5 км)
13.20 Шорт-трек. Жінки. Командна гонка 3 000 м
14.45 Лижне двоборство (стрибок К-120 + 10 км)
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