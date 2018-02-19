Абраменко: готовий виступити на Олімпійських іграх 2022 року
19:06, 19 лютого 2018Олімпіада
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Чемпіон Ігор в Пхьончхані Олександр Абраменко може стати прапороносцем збірної України на церемонії закриття Олімпіади в неділю.
Олександр Абраменко / REUTERS
Олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018 в лижній акробатиці Олександр Абраменко вважає, що зможе виступити на наступних зимових Іграх, які пройдуть в Пекіні у 2022 році.
"Фізично я готовий. Буде видно, як воно все піде, як все складеться", - зазначив Абраменко, передає sport.ua.
Олександр відповів на питання про те, чи змінить його олімпійське золото.
"Думаю, що щось обов'язково зміниться. Як мінімум, змінився мій статус, я - олімпійський чемпіон. А далі буде видно".
Додамо, що Абраменко може стати прапороносцем збірної України на закритті Олімпійських ігор в Пхьончхані.
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