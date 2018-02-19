Абраменко: готовий виступити на Олімпійських іграх 2022 року

Чемпіон Ігор в Пхьончхані Олександр Абраменко може стати прапороносцем збірної України на церемонії закриття Олімпіади в неділю.

Олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018 в лижній акробатиці Олександр Абраменко вважає, що зможе виступити на наступних зимових Іграх, які пройдуть в Пекіні у 2022 році.

"Фізично я готовий. Буде видно, як воно все піде, як все складеться", - зазначив Абраменко, передає sport.ua.

Олександр відповів на питання про те, чи змінить його олімпійське золото.

"Думаю, що щось обов'язково зміниться. Як мінімум, змінився мій статус, я - олімпійський чемпіон. А далі буде видно".

Додамо, що Абраменко може стати прапороносцем збірної України на закритті Олімпійських ігор в Пхьончхані.