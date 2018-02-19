Батько олімпійського чемпіона Абраменка: я думав, що Саша стане футболістом (відео)

За словами батька олімпійського чемпіона, усвідомлення тріумфу сина досі не прийшло.

Батько олімпійського чемпіона Пхьончхана-2018 - Олександра Абраменка - Володимир Миколайович зізнався, що усвідомлення тріумфу сина досі не прийшло, але він шалено пишається досягненням свого сина - чемпіона.

Також батько спортсмена зазначив, що завжди думав, що його син стане футболістом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.