Батько олімпійського чемпіона Абраменка: я думав, що Саша стане футболістом (відео)

18:34, 19 лютого 2018
Олімпіада
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Олександр Абраменко під час &quot;золотого&quot; виступу на Олімпіаді / REUTERS

Батько олімпійського чемпіона Пхьончхана-2018 - Олександра Абраменка - Володимир Миколайович зізнався, що усвідомлення тріумфу сина досі не прийшло, але він шалено пишається досягненням свого сина - чемпіона.

Також батько спортсмена зазначив, що завжди думав, що його син стане футболістом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#золото Абраменко