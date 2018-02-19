Батько олімпійського чемпіона Абраменка: я думав, що Саша стане футболістом (відео)
18:34, 19 лютого 2018Олімпіада
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За словами батька олімпійського чемпіона, усвідомлення тріумфу сина досі не прийшло.
Олександр Абраменко під час "золотого" виступу на Олімпіаді / REUTERS
Батько олімпійського чемпіона Пхьончхана-2018 - Олександра Абраменка - Володимир Миколайович зізнався, що усвідомлення тріумфу сина досі не прийшло, але він шалено пишається досягненням свого сина - чемпіона.
Також батько спортсмена зазначив, що завжди думав, що його син стане футболістом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Отец Александра Абраменко: Я думал, что Саша станет футболистом
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