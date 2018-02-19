Канада і США розіграють золото в жіночому хокеї на Олімпіаді-2018
17:20, 19 лютого 2018Олімпіада
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У матчі за бронзу зустрінуться Фінляндія і олімпійські атлети Росії.
Канада - Олімпійські атлети Росії - 5:0 / REUTERS
У Пхьончхані відбулися півфінальні поєдинки в жіночому хокейному турнірі.
Жіноча збірна Росії програла з великим разунком 0:5 команді Канади у півфіналі Олімпійських ігор-2018. У першому і другому періодах канадки закинули по одній шайбі у ворота росіянок, а в завершальній 20-хвилинці відзначилися тричі.
В іншому півфіналі збірна США з таким же рахунком - 5:0 - розбила команду Фінляндії.
Тепер у фінальній грі збірні США і Канади розіграють золото, а збірні Росії та Фінляндії зустрінуться в матчі за бронзу.
Олімпійські ігри-2018
Хокей. Жінки
1/2 фіналу
США - Фінляндія - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Канада - Росія - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
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