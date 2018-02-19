Канада і США розіграють золото в жіночому хокеї на Олімпіаді-2018

17:20, 19 лютого 2018
Олімпіада
613
Канада - Олімпійські атлети Росії - 5:0 / REUTERS

Жіноча збірна Росії програла з великим разунком 0:5 команді Канади у півфіналі Олімпійських ігор-2018. У першому і другому періодах канадки закинули по одній шайбі у ворота росіянок, а в завершальній 20-хвилинці відзначилися тричі.

В іншому півфіналі збірна США з таким же рахунком - 5:0 - розбила команду Фінляндії.

Тепер у фінальній грі збірні США і Канади розіграють золото, а збірні Росії та Фінляндії зустрінуться в матчі за бронзу.

Олімпійські ігри-2018

Хокей. Жінки

1/2 фіналу

США - Фінляндія - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Канада - Росія - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #жіночий хокей#Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018