Канада і США розіграють золото в жіночому хокеї на Олімпіаді-2018

У матчі за бронзу зустрінуться Фінляндія і олімпійські атлети Росії.

У Пхьончхані відбулися півфінальні поєдинки в жіночому хокейному турнірі.

Жіноча збірна Росії програла з великим разунком 0:5 команді Канади у півфіналі Олімпійських ігор-2018. У першому і другому періодах канадки закинули по одній шайбі у ворота росіянок, а в завершальній 20-хвилинці відзначилися тричі.

В іншому півфіналі збірна США з таким же рахунком - 5:0 - розбила команду Фінляндії.

Тепер у фінальній грі збірні США і Канади розіграють золото, а збірні Росії та Фінляндії зустрінуться в матчі за бронзу.

Олімпійські ігри-2018

Хокей. Жінки

1/2 фіналу

США - Фінляндія - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Канада - Росія - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)