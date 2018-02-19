Команда Норвегії виграла золото у стрибках з трампліна на Олімпіаді, залишивши позаду німців і поляків

Норвезька збірна вперше в історії виграла командну першість у цьому виді спорту.

Збірна Норвегії виграла командний турнір у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2018.

Норвезька команда набрала в сумі 1098,5 балів і посіла перше місце. У складі переможців виступали Йохан Андре Форванг, Роберт Йоханссон, Андреас Стернен і Деніел Андре Танде.

Норвежці залишили позаду німецьку команду (1075,7 балів) і польську збірну (1072,4), у складі якої зірка даного виду спорту Каміль Стох завоював другу для себе медаль Олімпіади-2018.

Зазначимо, що норвезька збірна вперше в історії виграла командну першість у цьому виді спорту.

Підсумкові результати:

1. Норвегія

2. Німеччина

3. Польща

4. Австрія

5. Словенія

6. Японія

7. ОАР

8. Фінляндія