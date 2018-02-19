Команда Норвегії виграла золото у стрибках з трампліна на Олімпіаді, залишивши позаду німців і поляків
16:39, 19 лютого 2018Олімпіада
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Норвезька збірна вперше в історії виграла командну першість у цьому виді спорту.
Лідер збірної Норвегії Роберт Йоханссон / REUTERS
Збірна Норвегії виграла командний турнір у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2018.
Норвезька команда набрала в сумі 1098,5 балів і посіла перше місце. У складі переможців виступали Йохан Андре Форванг, Роберт Йоханссон, Андреас Стернен і Деніел Андре Танде.
Норвежці залишили позаду німецьку команду (1075,7 балів) і польську збірну (1072,4), у складі якої зірка даного виду спорту Каміль Стох завоював другу для себе медаль Олімпіади-2018.
Зазначимо, що норвезька збірна вперше в історії виграла командну першість у цьому виді спорту.
Підсумкові результати:
1. Норвегія
2. Німеччина
3. Польща
4. Австрія
5. Словенія
6. Японія
7. ОАР
8. Фінляндія
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