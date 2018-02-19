Канадці і німці поділили золоті нагороди у змаганнях з бобслею на Олімпіаді

Бронзові медалі дісталися дуету з Латвії.

Канадські бобслеїсти Джастін Кріппс і Александр Копач та німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото в змаганнях двійок на Олімпійських іграх в Пхьончхані, продемонструвавши однаковий результат — 3.16,86.

Бронзові нагороди у цьому виді програми дісталися латвійцям Оскарсу Мелбардісу і Янісу Стренге, які поступилися переможцям всього п'ятьма сотими секунди.

Українські спортсмени в цьому виді спорту не представлені.

Олімпійські ігри в Пхьончхані завершаться 25 лютого.

Олімпійські ігри

Бобслей

Чоловіки. Двійки

1. Франческо Фрідріх/Торстен Маргіс (Німеччина) - 3.16,86 (49,22 + 49,46 + 48,96 + 49,22)

1. Джастін Кріппс/Александр Копач (Канада) - 3.16,86 (49,10 + 49,39 + 49,09 + 49,28)

3. Оскар Мелбардіс/Яніс Стренга (Латвія) - 3.16,91 (49,08 + 49,54 + 49,08 + 49,21)

4. Ніко Вальтер/Крістіан Позер (Німеччина) - 3.17,06 (49,12 + 49,27 + 49,32 + 49,35)

5. Йоханнес Лохнер/Крістофер Вебер (Німеччина) - 3.17,14 (49,24 + 49,34 + 49,09 + 49,47)

6. Он Юн Чон/Се Юн Ву (Корея) - 3.17,40 (49,12 + 49,27 + 49,15 + 49,36)...