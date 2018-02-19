Норвежець Лорентсен завоював для країни 10-е золото на Олімпіаді, вигравши 500-метрову дистанцію на ковзанах
У Пхьончхані завершилися змагання серед чоловіків-ковзанярів на дистанції 500 метрів.
Золоту медаль виграв норвезький ковзаняр Ховард Лорентсен, встановивши при цьому новий олімпійський рекорд — 34,41 секунди. Про це повідомляє сайт Олімпіади.
Срібним призером у цій дисципліні став представник Південної Кореї - Мін Кю Ча. Третій результат продемонстрував китайський спортсмен Тін'юй Го. Відзначимо відсутність серед призерів голландських ковзанярів - королів цього виду спорту.
Олімпійські ігри.
Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
1. Ховард Лорентсен (Норвегія) — 34,41 (олімпійський рекорд).
2. Мін Кю Ча (Південна Корея) — +0,01.
3. Тін'юй Го (Китай) — +0,24.
Медаль Лорентсена стала 10-м золотом для збірної Норвегії на Олімпіаді у Пхьончхані. За кількістю нагород вищого гатунку норвежці випередили німецьку збірну (дев'ять золотих медалей).