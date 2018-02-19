Норвежець Лорентсен завоював для країни 10-е золото на Олімпіаді, вигравши 500-метрову дистанцію на ковзанах

14:58, 19 лютого 2018
Олімпіада
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Ховард Лорентсен - олімпійський чемпіон у ковзанярському спорті / REUTERS

Золоту медаль виграв норвезький ковзаняр Ховард Лорентсен, встановивши при цьому новий олімпійський рекорд — 34,41 секунди. Про це повідомляє сайт Олімпіади.

Срібним призером у цій дисципліні став представник Південної Кореї - Мін Кю Ча. Третій результат продемонстрував китайський спортсмен Тін'юй Го. Відзначимо відсутність серед призерів голландських ковзанярів - королів цього виду спорту.

Олімпійські ігри.

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м

1. Ховард Лорентсен (Норвегія) — 34,41 (олімпійський рекорд).

2. Мін Кю Ча (Південна Корея) — +0,01.

3. Тін'юй Го (Китай) — +0,24.

Медаль Лорентсена стала 10-м золотом для збірної Норвегії на Олімпіаді у Пхьончхані. За кількістю нагород вищого гатунку норвежці випередили німецьку збірну (дев'ять золотих медалей).

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#ковзанярський спорт на Олімпіаді-2018