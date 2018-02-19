Українця Абраменка нагородили золотою олімпійською медаллю Пхьончхана (фоторепортаж)
13:37, 19 лютого 2018Олімпіада
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У столиці зимових Ігор відбулося нагородження призерів олімпійських змагань з фристайлу.
Олександр Абраменко / REUTERS
У Пхьончхані відбулася церемонія нагородження олімпійського чемпіона та призерів змагань з фристайлу у дисципліні "лижна акробатика".
Золоту нагороду Ігор отримав українець Олександр Абраменко.
Почесну місію вручити медаль першому олімпійському чемпіону серед чоловіків в історії виступів збірної команди незалежної України отримав член Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон, президент НОК України Сергій Бубка.
Цікаво, що рівно 30 років тому, у 1988-му, нинішній головний олімпієць України саме в Республіці Корея, на Олімпіаді в Сеулі здобув звання олімпійського чемпіона.
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