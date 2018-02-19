Українця Абраменка нагородили золотою олімпійською медаллю Пхьончхана (фоторепортаж)

У столиці зимових Ігор відбулося нагородження призерів олімпійських змагань з фристайлу.

У Пхьончхані відбулася церемонія нагородження олімпійського чемпіона та призерів змагань з фристайлу у дисципліні "лижна акробатика".

Золоту нагороду Ігор отримав українець Олександр Абраменко.

Почесну місію вручити медаль першому олімпійському чемпіону серед чоловіків в історії виступів збірної команди незалежної України отримав член Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон, президент НОК України Сергій Бубка.

Цікаво, що рівно 30 років тому, у 1988-му, нинішній головний олімпієць України саме в Республіці Корея, на Олімпіаді в Сеулі здобув звання олімпійського чемпіона.