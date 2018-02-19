Українця Абраменка нагородили золотою олімпійською медаллю Пхьончхана (фоторепортаж)

13:37, 19 лютого 2018
Олімпіада
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Олександр Абраменко / REUTERS

Золоту нагороду Ігор отримав українець Олександр Абраменко. 

Почесну місію вручити медаль першому олімпійському чемпіону серед чоловіків в історії виступів збірної команди незалежної України отримав член Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон, президент НОК України Сергій Бубка.

Цікаво, що рівно 30 років тому, у 1988-му, нинішній головний олімпієць України саме в Республіці Корея, на Олімпіаді в Сеулі здобув звання олімпійського чемпіона.

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#золото Абраменко