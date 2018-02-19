Допінгова проба №2 російського призера Олімпіади також провалена

У пробі "Б" російського керлінгіста Олександра Крушельницького, взятій на Олімпіаді-2018, також виявилися сліди забороненого препарату - мельдонію.

Допінг-проба "Б" російського керлінгіста Олександра Крушельницького, яка була взята на Олімпіаді-2018, виявилася також позитивною і в ній, як і в першій пробі, виявлені сліди забороненого препарату - мельдонію.

Про це у своєму твіттері повідомляє журналіст «Спорт-Експресу» Дмитро Зеленов.

Сьогодні в антидопінговій лабораторії Сеула пройшло відкриття другої проби російського спортсмена, який підозрюється в порушенні антидопінгових правил під час Олімпійських ігор в Пхьончхані. Проба підтвердила наявність в організмі спортсмена мельдонію, забороненого з січня 2016 року.

За інформацією Inside The Games, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) навряд чи прийме версію російської сторони, що допінг в організм спортсмена підмішали кимось із команди.

На Олімпіаді в Пхьончхані Крушельницький та Анастасія Бризгалова завоювали бронзу в змаганні змішаних дуетів.