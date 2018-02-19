Мама в церкві, тато біля комп'ютера: батьки олімпійського чемпіона Абраменка розповіли про переживання (відео)
12:12, 19 лютого 2018Олімпіада
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29-річний українець Олександр Абраменко вчора виправдав надії своїх близьких, завоювавши олімпійське золото.
Олександр Абраменко / REUTERS
Сьогодні в олімпійському Пхьончхані відбудеться нагородження олімпійського чемпіона українця Олександра Абраменка золотою медаллю зимових Ігор.
Батьки Олександра в інтерв'ю ТСН розповіли про власні переживання за сина.
Як повідомляв УНІАН, 29-річний фристайліст Олександр Абраменко став першим на змаганнях з лижної акробатики, принісши поки що єдину медаль для української збірної на Олімпіаді в Пхьончхані.
"Я просто благав Бога": батьки чемпіона Олександра Абраменка розповіли про переживання за сина
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