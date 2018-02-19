Мама в церкві, тато біля комп'ютера: батьки олімпійського чемпіона Абраменка розповіли про переживання (відео)

29-річний українець Олександр Абраменко вчора виправдав надії своїх близьких, завоювавши олімпійське золото.

Сьогодні в олімпійському Пхьончхані відбудеться нагородження олімпійського чемпіона українця Олександра Абраменка золотою медаллю зимових Ігор.

Батьки Олександра в інтерв'ю ТСН розповіли про власні переживання за сина.

Як повідомляв УНІАН, 29-річний фристайліст Олександр Абраменко став першим на змаганнях з лижної акробатики, принісши поки що єдину медаль для української збірної на Олімпіаді в Пхьончхані.