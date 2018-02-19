Спортивний арбітражний суд відкрив справу щодо російського атлета, який попався на допінгу на Іграх (відео)

11:34, 19 лютого 2018
Олімпіада
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Олександр Крушельницький / РІА Новини

У Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) заявили про відкриття справи щодо порушення антидопінгових правил керлінгістом з Росії Олександром Крушельницьким.

Повідомлення про це було опубліковано на офіційному сайті CAS у понеділок, 19 лютого.

«Антидопінговий відділ Спортивного арбітражного суду на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані 2018 року підтверджує, що зареєстрував нову процедуру <...> стосовно Олександра Крушельницького», — йдеться в матеріалах CAS.

Про дату слухань, які відбудуться у справі російського спортсмена, не повідомляється.

Нагадаємо, Крушельницький став володарем бронзової медалі на Олімпіаді-2018. У парі з Анастасією Бризгаловою атлет посів третє місце в дабл-міксті. Вчора стало відомо, що в допінг-пробі спортсмена знайдено заборонений препарат мельдоній.

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