Через новий допінг-провал росіян не пустять на церемонію закриття Олімпіади зі своїм прапором - ЗМІ

МОК офіційно повідомив команді Олімпійських атлетів із Росії про можливе порушення антидопінгових правил одним зі спортсменів.

Російська делегація на Олімпійських іграх у Пхьончхані ризикує вдруге йти без свого прапора та інших розпізнавальних знаків, тепер уже на церемонії закриття змагань 25 лютого. Це може статися внаслідок позитивної проби на допінг, яку здав призер змагань із керлінгу, олімпійський атлет із Росії Олександр Крушельницький.

Офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив, що в разі підтвердження порушення з боку Крушельницького ця справа буде розглянута групою МОК, яка аналізує повернення Росії як команди, а не окремих її представників як «олімпійських атлетів із Росії».

Читайте такожПідозрюваний у допінгу російський медаліст покинув Олімпійське селище«Якщо це буде підтверджено, це буде враховано разом з багатьма іншими чинниками», – відзначив Адамс, повідомляє "Радіо Свобода".

Учора Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно повідомив команді Олімпійських атлетів із Росії в Пхьончхані про можливе порушення антидопінгових правил одним із спортсменів. Цю інформацію підтвердив прес-аташе команди Костянтин Виборнов.

Як повідомляв раніше УНІАН, позитивну допінг-пробу здав керлінгіст Олександр Крушельницький, який виграв на Олімпіаді бронзову нагороду. У його пробі виявлені сліди мельдонію.