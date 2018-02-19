Українська пара фігуристів Назарова і Нікітін не потрапила в довільну програму на Олімпіаді

Наш дует посів 21-е місце, не потрапивши в найкращу 20-ку.

У Пхьончхані завершилися змагання в короткій програмі в танцях на льоду в фігурному катанні. Українська пара Олександра Назарова і Максим Нікітін не зуміла кваліфікуватися і отримати право виступу в довільній програмі.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських ігор.

За підсумками короткої програми український танцювальний дует набрав 57.97 бали і зупинився на 21-му місці. У наступний раунд проходить перша двадцятка.

Лідирують після короткого танцю канадські фігуристи Тесса Вертью і Скотт Моір.

Олімпійські ігри

Фігурне катання.

Танці на льоду. Короткий танець

1. Тесса Вертью – Скотт Моір (Канада) – 83,67 (світовий рекорд)

2. Габріела Пападакіс – Гійом Сизерон (Франція) – 81,93

3. Медісон Хаббелл – Захарі Донохью (США) – 77,75

4. Майя Шибутані – Алекс Шибутані (США) – 77,73

5. Анна Каппелліні – Лука Ланотте (Італія) – 76,57

6. Катерина Боброва – Дмитро Соловйов (ОАР) – 75,47

7. Медісон Чок – Еван Бейтс (США) – 75,45

8. Кейтлін Вівер – Ендрю Поже (Канада) – 74,33

9. Пайпер Гіллес – Поль Пуарьє (Канада) – 69,60

10. Пенні Кумс – Ніколас Бакленд (Великобританія) – 68,36

11. Шарлен Гіньяр – Марко Фабрі (Італія) – 68,16

12. Сара Уртадо – Кирило Халявин (Іспанія) – 66,93

18. Марі-Жад Лорьо – Ромен Ле Дак (Франція) – 59,97...

20. Аліса Агафонова – Альпер Учар (Туреччина) – 59,42

21. Максим Нікітін – Олександра Назарова (УКРАЇНА) – 57.97