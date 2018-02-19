Українська пара фігуристів Назарова і Нікітін не потрапила в довільну програму на Олімпіаді
У Пхьончхані завершилися змагання в короткій програмі в танцях на льоду в фігурному катанні. Українська пара Олександра Назарова і Максим Нікітін не зуміла кваліфікуватися і отримати право виступу в довільній програмі.
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських ігор.
За підсумками короткої програми український танцювальний дует набрав 57.97 бали і зупинився на 21-му місці. У наступний раунд проходить перша двадцятка.
Лідирують після короткого танцю канадські фігуристи Тесса Вертью і Скотт Моір.
Олімпійські ігри
Фігурне катання.
Танці на льоду. Короткий танець
1. Тесса Вертью – Скотт Моір (Канада) – 83,67 (світовий рекорд)
2. Габріела Пападакіс – Гійом Сизерон (Франція) – 81,93
3. Медісон Хаббелл – Захарі Донохью (США) – 77,75
4. Майя Шибутані – Алекс Шибутані (США) – 77,73
5. Анна Каппелліні – Лука Ланотте (Італія) – 76,57
6. Катерина Боброва – Дмитро Соловйов (ОАР) – 75,47
7. Медісон Чок – Еван Бейтс (США) – 75,45
8. Кейтлін Вівер – Ендрю Поже (Канада) – 74,33
9. Пайпер Гіллес – Поль Пуарьє (Канада) – 69,60
10. Пенні Кумс – Ніколас Бакленд (Великобританія) – 68,36
11. Шарлен Гіньяр – Марко Фабрі (Італія) – 68,16
12. Сара Уртадо – Кирило Халявин (Іспанія) – 66,93
18. Марі-Жад Лорьо – Ромен Ле Дак (Франція) – 59,97...
20. Аліса Агафонова – Альпер Учар (Туреччина) – 59,42
21. Максим Нікітін – Олександра Назарова (УКРАЇНА) – 57.97