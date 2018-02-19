Підозрюваний у допінгу російський медаліст покинув Олімпійське селище

В одному з допінг-тестів російського керлінгіста, бронзового призера Олімпіади Олександра Крушельницького виявлені сліди мельдонію.

Російський керлінгіст, бронзовий призер Олімпіади в Пхьончхані Олександр Крушельницький покинув Олімпійське селище і повернув акредитацію.

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Про це повідомив у понеділок, 19 лютого, агентству Reuters прес-аташе команди спортсменів з Росії Костянтин Виборнов, передає DW.com.

За його словами, Крушельницький очікує результатів розтину допінг-проби Б, які будуть оголошені в понеділок протягом дня.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з допінг-тестів російського керлінгіста, бронзового призера Олімпіади Олександра Крушельницького виявлені сліди мельдонію.

Російські керлінгісти Анастасія Бризгалова і Олександр Крушельницький 13 лютого перемогли в матчі проти збірної Норвегії за третє місце в дисципліні дабл-мікст.

Через допінгові скандали за рішенням МОК спортсмени з Росії виступають на Іграх-2018 під нейтральним прапором.

Олімпіада в Пхенчхані триватиме до 25 лютого.