Став відомий склад збірної України на змішану естафету Пьончхана

Ірина Варвинець виступить у гонці замість Віти Семеренко.

На Олімпійських іграх в Пхьончхані вже завершилися особисті гонки у біатлоністів. Попереду - командні дисципліни. І перша з них - змішана естафета, яка відбудеться у вівторок, 20 лютого. За регламентом, кожна команда буде представлена двома жінками (пробіжать кожна по 6 км) і двома чоловіками (подолають по 7,5 км). На кожному етапі один учасник пройде два вогневих рубежі.

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив склад української команди на цю гонку, передає Xsport.

Читайте такожПрезидент федерації біатлону Бринзак пояснив провал українців у перші дні ОлімпіадиНа першому етапі за збірну України побіжить Ірина Варвинець, яка до цього виступала в Пхьончхані тільки в спринті. Відзначимо, що спочатку на цю позицію тренерський штаб планував заявити Віту Семеренко, проте пізніше було ухвалено рішення поберегти спортсменку, яка пройшла всю програму Олімпіади, перед класичною естафетою.

На другому етапі виступить Юлія Джима, що бігла в Пхьончхані тільки одну індивідуальну гонку, через що не зуміла набрати кваліфікаційних очок для виступу в мас-старті.

Перший чоловічий етап довірено бігти Артему Примі – найшвидкіснішому учаснику української команди на нинішній Олімпіаді. А на останньому етапі за нашу команду виступить капітан чоловічої команди Дмитро Підручний, який відчуває проблеми з самопочуттям у стартових гонках Олімпіади.

Зазначимо, що на нещодавньому чемпіонаті Європи Україна завоювала золоті нагороди у цьому виді програми. Тоді у складі нашої команди замість Юлії Джими виступала Юлія Журавок. Щоправда, варто відзначити, що і суперники в української команди були набагато слабкіше, ніж на Олімпійських іграх.