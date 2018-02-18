Розклад дня: у понеділок у Пхьончхані буде розіграно 3 комплекти нагород

22:51, 18 лютого 2018
Олімпіада
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В понеділок стануть відомі імена 3 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Пхьончхан-2018. Розклад фіналів

19 лютого

13.50 Ковзани. Чоловіки. 500 м

15.00 Бобслей. Чоловіки. Двійки

15.35 Стрибки з трампліну. Чоловіки. Командні змагання

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#Олімпіада розклад дня