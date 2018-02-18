Розклад дня: у понеділок у Пхьончхані буде розіграно 3 комплекти нагород
22:51, 18 лютого 2018Олімпіада
1334
Буде розіграний перший комплект медалей у змаганнях з бобслею.
В понеділок стануть відомі імена 3 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com
У понеділок в олімпійському Пхьончхані буде розіграно 3 комплекти нагород.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Пхьончхан-2018. Розклад фіналів
19 лютого
13.50 Ковзани. Чоловіки. 500 м
15.00 Бобслей. Чоловіки. Двійки
15.35 Стрибки з трампліну. Чоловіки. Командні змагання
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018