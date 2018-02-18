Розклад дня: у понеділок у Пхьончхані буде розіграно 3 комплекти нагород

Буде розіграний перший комплект медалей у змаганнях з бобслею.

У понеділок в олімпійському Пхьончхані буде розіграно 3 комплекти нагород. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Пхьончхан-2018. Розклад фіналів 19 лютого 13.50 Ковзани. Чоловіки. 500 м 15.00 Бобслей. Чоловіки. Двійки 15.35 Стрибки з трампліну. Чоловіки. Командні змагання

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