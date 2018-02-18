Японка Кодайра виграла золото Ігор-2018 в ковзанярському спорті з олімпійським рекордом
16:56, 18 лютого 2018Олімпіада
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Японська спортсменка перемогла на дистанції 500 метрів.
Японка Нао Кодайра виграла золото / REUTERS
Японка Нао Кодайра завоювала золото у змаганнях з ковзанярського спорту на дистанції 500 метрів на Олімпіаді-2018, встановивши олімпійський рекорд.
Друге місце посіла кореянка Лі Сан Хва, а замкнула трійку призерів чешка Кароліна Ербанова.
Українських спортсменів у цьому виді програми не було.
Олімпіада-2018
Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
1. Нао Кодайра (Японія) – 36,94 (олімпійський рекорд).
2. Лі Сан Хва (Південна Корея) – 37,33.
3. Кароліна Ербанова (Чехія) – 37,34...
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