Японка Кодайра виграла золото Ігор-2018 в ковзанярському спорті з олімпійським рекордом

Японська спортсменка перемогла на дистанції 500 метрів.

Японка Нао Кодайра завоювала золото у змаганнях з ковзанярського спорту на дистанції 500 метрів на Олімпіаді-2018, встановивши олімпійський рекорд.

Друге місце посіла кореянка Лі Сан Хва, а замкнула трійку призерів чешка Кароліна Ербанова.

Українських спортсменів у цьому виді програми не було.

Олімпіада-2018

Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

1. Нао Кодайра (Японія) – 36,94 (олімпійський рекорд).

2. Лі Сан Хва (Південна Корея) – 37,33.

3. Кароліна Ербанова (Чехія) – 37,34...