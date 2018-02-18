Француз Фуркад на фотофініші виграв золото Олімпіади-2018 у мас-старті

Однаковий час з французом показав німець Шемп, але йому дісталося лише срібло.

Француз Мартен Фуркад став чемпіоном Олімпійських ігор в мас-старті на 15 км з біатлону. За фотофінішу Мартен випередив німця Симона Шемпа, що дозволило йому стати чотириразовим олімпійським чемпіоном. Бронзову нагороду здобув норвежець Еміль Хегле Свендсен. Українські спортсмени у даному виді програми не виступали. Олімпіада-2018. Пхьончхан, Південна Корея Біатлон. Чоловіки. Мас-старт. 15 км 1. Мартен Фуркад (Франція) – 35.47,3 - перемога за фотофінішем. 2. Симон Шемп (Німеччина) – той же час. 3. Еміль Хегле Свендсен (Норвегія) – +11,2 (2).

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