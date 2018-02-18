Француз Фуркад на фотофініші виграв золото Олімпіади-2018 у мас-старті
16:05, 18 лютого 2018Олімпіада
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Однаковий час з французом показав німець Шемп, але йому дісталося лише срібло.
Мартен Фуркад (праворуч) виграв золото у Симона Шемпа / REUTERS
Француз Мартен Фуркад став чемпіоном Олімпійських ігор в мас-старті на 15 км з біатлону. За фотофінішу Мартен випередив німця Симона Шемпа, що дозволило йому стати чотириразовим олімпійським чемпіоном. Бронзову нагороду здобув норвежець Еміль Хегле Свендсен.
Українські спортсмени у даному виді програми не виступали.
Олімпіада-2018. Пхьончхан, Південна Корея
Біатлон. Чоловіки. Мас-старт. 15 км
1. Мартен Фуркад (Франція) – 35.47,3 - перемога за фотофінішем.
2. Симон Шемп (Німеччина) – той же час.
3. Еміль Хегле Свендсен (Норвегія) – +11,2 (2).
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