Француз Фуркад на фотофініші виграв золото Олімпіади-2018 у мас-старті

16:05, 18 лютого 2018
Олімпіада
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Мартен Фуркад праворуч) виграв золото у Симона Шемппа / REUTERS

Француз Мартен Фуркад став чемпіоном Олімпійських ігор в мас-старті на 15 км з біатлону. За фотофінішу Мартен випередив німця Симона Шемпа, що дозволило йому стати чотириразовим олімпійським чемпіоном. Бронзову нагороду здобув норвежець Еміль Хегле Свендсен.

Українські спортсмени у даному виді програми не виступали.

Олімпіада-2018. Пхьончхан, Південна Корея

Біатлон. Чоловіки. Мас-старт. 15 км

1. Мартен Фуркад (Франція) – 35.47,3 - перемога за фотофінішем.

2. Симон Шемп (Німеччина) – той же час.

3. Еміль Хегле Свендсен (Норвегія) – +11,2 (2).

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018