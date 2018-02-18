Третя золота медаль України на зимових Іграх за історію (фоторепортаж)

І перше "золото" серед чоловіків у складі збірної України в історії зимових Олімпіад.

Золота медаль на зимових Іграх, яку завоював фрістайліст Олександр Абраменко, стала для України третьою за історію "білих" Олімпіад.

До цього українські спортсмени піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на Іграх в Ліллехамері в 1994 році, коли українка Оксана Баюл перемогла у жіночому фігурному катанні, а також чотири роки тому в Сочі (перемога жіночої естафетної команди у біатлоні).

Загалом же за історію "білих" Олімпіад це восьма медаль України.

Ще раз насолодитися перемогою українця можна завдяки фотокадрам з олімпійського Пхьончхану.