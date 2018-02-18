Третя золота медаль України на зимових Іграх за історію (фоторепортаж)

15:11, 18 лютого 2018
Олімпіада
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Олександр Абраменко / REUTERS

До цього українські спортсмени піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на Іграх в Ліллехамері в 1994 році, коли українка Оксана Баюл перемогла у жіночому фігурному катанні, а також чотири роки тому в Сочі (перемога жіночої естафетної команди у біатлоні).

Загалом же за історію "білих" Олімпіад це восьма медаль України.

Ще раз насолодитися перемогою українця можна завдяки фотокадрам з олімпійського Пхьончхану.

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Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#золото Абраменко