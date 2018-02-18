Третя золота медаль України на зимових Іграх за історію (фоторепортаж)
15:11, 18 лютого 2018Олімпіада
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І перше "золото" серед чоловіків у складі збірної України в історії зимових Олімпіад.
Олександр Абраменко / REUTERS
Золота медаль на зимових Іграх, яку завоював фрістайліст Олександр Абраменко, стала для України третьою за історію "білих" Олімпіад.
До цього українські спортсмени піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на Іграх в Ліллехамері в 1994 році, коли українка Оксана Баюл перемогла у жіночому фігурному катанні, а також чотири роки тому в Сочі (перемога жіночої естафетної команди у біатлоні).
Загалом же за історію "білих" Олімпіад це восьма медаль України.
Ще раз насолодитися перемогою українця можна завдяки фотокадрам з олімпійського Пхьончхану.
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