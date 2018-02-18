Фрістайліст Абраменко приніс Україні золото на Олімпіаді в Пхьончхані

14:15, 18 лютого 2018
Олімпіада
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Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У вирішальній третій спробі 30-річний український спортсмен набрав 128.51 бали, прекрасно виконавши стрибок і залишивши позаду всіх конкурентів.

Срібло - у японця Цья Цуньяна.

Бронза - у спорстмена з Росії Іллі Бурова.

Нагадаємо, це перша медаль для України на 23-х зимових Олімпійських іграх.

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Теги: #збірна України Олімпіада-2018#Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018