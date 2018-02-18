Фрістайліст Абраменко приніс Україні золото на Олімпіаді в Пхьончхані
14:15, 18 лютого 2018Олімпіада
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Український спортсмен виявився найкращим на змаганнях в лижній акробатиці.
Фрістайліст Абраменко приніс Україні золото на Олімпіаді в Пхьончхані / Reuters
Українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані.
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
У вирішальній третій спробі 30-річний український спортсмен набрав 128.51 бали, прекрасно виконавши стрибок і залишивши позаду всіх конкурентів.
Срібло - у японця Цья Цуньяна.
Бронза - у спорстмена з Росії Іллі Бурова.
Нагадаємо, це перша медаль для України на 23-х зимових Олімпійських іграх.
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