Фрістайліст Абраменко приніс Україні золото на Олімпіаді в Пхьончхані

Український спортсмен виявився найкращим на змаганнях в лижній акробатиці.

Українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У вирішальній третій спробі 30-річний український спортсмен набрав 128.51 бали, прекрасно виконавши стрибок і залишивши позаду всіх конкурентів.

Срібло - у японця Цья Цуньяна.

Бронза - у спорстмена з Росії Іллі Бурова.

Нагадаємо, це перша медаль для України на 23-х зимових Олімпійських іграх.