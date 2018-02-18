Російського бронзового призера Ігор-2018 спіймали на допінгу

Допінг-проба керлінгіста Олександра Крушельницького дала позитивний результат на мельдоній.

На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані один з допінг-тестів російського спортсмена - учасника збірної команди з керлінгу - Олександра Крушельницького дав позитивний результат на мельдоній.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

В даний момент до нього їдуть допінг-офіцери для подальшого розгляду. Санкції за це порушення на даний момент – невирішене питання.

Зазначимо, що 13 лютого на Іграх в Пхьончхані Олександр Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзу у змаганнях змішаних пар.

До цього, як повідомляв УНІАН, шорт-трекист олімпійської збірної Японії Кей Сайто провалив допінг-тест на Іграх в Пхьончхані.