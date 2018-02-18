Російського бронзового призера Ігор-2018 спіймали на допінгу
12:52, 18 лютого 2018Олімпіада
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Допінг-проба керлінгіста Олександра Крушельницького дала позитивний результат на мельдоній.
Олександр Крушельницький / РІА-Новини
На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані один з допінг-тестів російського спортсмена - учасника збірної команди з керлінгу - Олександра Крушельницького дав позитивний результат на мельдоній.
Про це повідомляє "Спорт-Експрес".
В даний момент до нього їдуть допінг-офіцери для подальшого розгляду. Санкції за це порушення на даний момент – невирішене питання.
Зазначимо, що 13 лютого на Іграх в Пхьончхані Олександр Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзу у змаганнях змішаних пар.
До цього, як повідомляв УНІАН, шорт-трекист олімпійської збірної Японії Кей Сайто провалив допінг-тест на Іграх в Пхьончхані.
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