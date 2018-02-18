Чоловіча збірна Норвегії виграла лижну естафету на Іграх у Пхьочхані

Срібло у росіян, бронза - у французів.

У Пхьончхані завершилася естафетна гонка серед лижників на дистанції 4х10 км. Чоловіча збірна Норвегії повторила успіх жіночої команди з цієї країни і завоювала золоті медалі. На 9,4 секунди норвежці випередили російську збірну, яка прийшла другою. Бронза у четвірки французів.

У складі норвезької команди бігли Дідрік Тенсет, Мартін Йонсруд Сундбю, Сімен Хегстад Крюгер і Йоханнес Хесфлот Клебо.

Українських спортсменів у цьому виді програми не було.

Олімпіада-2018.

Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км

1. Норвегія (Дідрік Тенсет, Мартін Йонсруд Сундбю, Сімен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хесфлот Клебо) — 1:33.04,9.

2. Росія (Андрій Ларьков, Олександр Большунов, Олексій Червоткін, Денис Спіцов) — +9,4.

3. Франція (Жан-Марк Гайяр, Моріс Маніфіка, Клеман Парісс, Адрієн Бакшайдер) — +36,9.