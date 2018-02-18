Норвежець Бротен завоював золоту медаль на Іграх-2018 у фрістайлі-слоупстайл

Срібло у американця Ніколаса Геппера, бронза у представника Канади Алекса Больє-Маршала.

Норвезький фрістайліст Ейстейн Бротен завоював золоту олімпійську медаль в Пхьончхані, ставши найсильнішим у дисципліні слоупстайл. Срібну медаль завоював Ніколас Геппер з США. Бронза дісталася представнику Канади Алексу Больє-Маршану. Українські спортсмени в цьому виді програми участі не брали. Олімпійські ігри-2018 Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал 1. Ейстейн Бротен (Норвегія) — 95,00 2. Ніколас Геппер (США) — 93,60 3. Алекс Больє-Маршан (Канада) — 92,40

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter