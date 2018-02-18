Норвежець Бротен завоював золоту медаль на Іграх-2018 у фрістайлі-слоупстайл

10:58, 18 лютого 2018
Олімпіада
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Эйстейн Бротен / REUTERS

Срібну медаль завоював Ніколас Геппер з США. Бронза дісталася представнику Канади Алексу Больє-Маршану.

Українські спортсмени в цьому виді програми участі не брали.

Олімпійські ігри-2018

Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал

1. Ейстейн Бротен (Норвегія) — 95,00

2. Ніколас Геппер (США) — 93,60

3. Алекс Больє-Маршан (Канада) — 92,40

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018