Норвежець Бротен завоював золоту медаль на Іграх-2018 у фрістайлі-слоупстайл
10:58, 18 лютого 2018Олімпіада
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Срібло у американця Ніколаса Геппера, бронза у представника Канади Алекса Больє-Маршала.
Ейстейн Бротен / REUTERS
Норвезький фрістайліст Ейстейн Бротен завоював золоту олімпійську медаль в Пхьончхані, ставши найсильнішим у дисципліні слоупстайл.
Срібну медаль завоював Ніколас Геппер з США. Бронза дісталася представнику Канади Алексу Больє-Маршану.
Українські спортсмени в цьому виді програми участі не брали.
Олімпійські ігри-2018
Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
1. Ейстейн Бротен (Норвегія) — 95,00
2. Ніколас Геппер (США) — 93,60
3. Алекс Больє-Маршан (Канада) — 92,40
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