Австрієць Хіршер виграв змагання в гігантському слаломі, ставши дворазовим олімпійським чемпіоном
Австрієць Марсель Хіршер здобув перемогу в гігантському слаломі на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані і завоював золоту медаль. Це друге золото для Хіршера в Пхьончхані. Раніше він також виграв змагання в комбінації.
У гігантському слаломі Хіршер більше ніж на секунду перевершив результат найближчих конкурентів. Срібло здобув норвежець Хенрік Крістофферсен. Бронза дісталася французові Алексису Пінтюро.
Українець Іван Ковбаснюк посів 57-е місце.
Олімпійські ігри-2018.
Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом
1. Марсель Хіршер (Австрія) — 2.18,04
2. Хенрік Крістофферсен (Норвегія) +1,27
3. Алексіс Пінтюро (Франція) +1,31
4. Жан Краньєц (Словенія) +1,73
5. Тома Фанара (Франція) +1,79
...57. Іван Ковбаснюк (УКРАЇНА) +19,63