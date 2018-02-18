Австрієць Хіршер виграв змагання в гігантському слаломі, ставши дворазовим олімпійським чемпіоном

Українець Іван Ковбаснюк показав 57-й результат.

Австрієць Марсель Хіршер здобув перемогу в гігантському слаломі на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані і завоював золоту медаль. Це друге золото для Хіршера в Пхьончхані. Раніше він також виграв змагання в комбінації.

У гігантському слаломі Хіршер більше ніж на секунду перевершив результат найближчих конкурентів. Срібло здобув норвежець Хенрік Крістофферсен. Бронза дісталася французові Алексису Пінтюро.

Українець Іван Ковбаснюк посів 57-е місце.

Олімпійські ігри-2018.

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом

1. Марсель Хіршер (Австрія) — 2.18,04

2. Хенрік Крістофферсен (Норвегія) +1,27

3. Алексіс Пінтюро (Франція) +1,31

4. Жан Краньєц (Словенія) +1,73

5. Тома Фанара (Франція) +1,79

...57. Іван Ковбаснюк (УКРАЇНА) +19,63