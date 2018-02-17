У неділю в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 6 комплектів нагород

На одну з нагород претендує українець Олександр Абраменко.

У неділю в Пхенчхані буде розіграно шість комплектів нагород Олімпійських ігор-2018, повідомляє офіційний сайт змагань.

В одному з фіналів у фрістайлі - чоловічому турнірі в акробатиці, на нагороди реально претендує українець Олександр Абраменко. Саме до цього турніру в українців буде прикута підвищена увага.

Пхенчхан-2018. Розклад фіналів.

18 лютого.

06.45. Гірські лижі. Гігантський слалом. Чоловіки.

07.11. Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки.

08.15. Лижні гонки. Естафета 4х5 км. Чоловіки.

13:00. Фрістайл. Аеробіка. Чоловіки.

13.15. Біатлон. Мас-старт. 15 км. Чоловіки.

13:56. Ковзани. 500 м. Жінки.

Також в неділю у Пхенчхані розпочнуться змагання з бобслею, а продовжаться турніри з керлінгу (чоловіки і жінки) і хокею (чоловіки і жінки).