У неділю в олімпійському Пхенчхані буде розіграно 6 комплектів нагород
17:50, 17 лютого 2018Олімпіада
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На одну з нагород претендує українець Олександр Абраменко.
У неділю стануть відомі імена володарів 6 комплектів олімпійських нагород / pyeongchang2018.com
У неділю в Пхенчхані буде розіграно шість комплектів нагород Олімпійських ігор-2018, повідомляє офіційний сайт змагань.
В одному з фіналів у фрістайлі - чоловічому турнірі в акробатиці, на нагороди реально претендує українець Олександр Абраменко. Саме до цього турніру в українців буде прикута підвищена увага.
Пхенчхан-2018. Розклад фіналів.
18 лютого.
06.45. Гірські лижі. Гігантський слалом. Чоловіки.
07.11. Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки.
08.15. Лижні гонки. Естафета 4х5 км. Чоловіки.
13:00. Фрістайл. Аеробіка. Чоловіки.
13.15. Біатлон. Мас-старт. 15 км. Чоловіки.
13:56. Ковзани. 500 м. Жінки.
Також в неділю у Пхенчхані розпочнуться змагання з бобслею, а продовжаться турніри з керлінгу (чоловіки і жінки) і хокею (чоловіки і жінки).
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