Біатлоністка Валентина Семеренко: саме під час піку форми людина найбільш вразлива до хвороб

Українка розповіла про причини невдач на головному старті чотириріччя

За підсумками змагань з біатлону у мас-старті серед жінок в олімпійському Пхьончхані українки Валентина Семеренко та Віта Семеренко показали 19-й та 24-й результати відповідно.

В бесіді з прес-службою Національного олімпійського комітету України Валентина сказала:

«Щодо промаху, то дещо не розрахувала з вітром. В цілому, стрільба була непоганою. Сьогодні відчувала себе дуже погано. Якщо хворієш вшосте за сезон, то неможливо набрати форму за декілька днів. На мій погляд, саме під час піку форми людина найбільш вразлива до хвороб», - каже Валентина.

«Команда налаштовується на кожну гонку. Попереду – естафета. Ми приїхали сюди боротися, сподіваюся, зможемо покращити свій результат», - додала спортсменка.