Біатлоністка Валентина Семеренко: саме під час піку форми людина найбільш вразлива до хвороб

17:11, 17 лютого 2018
Олімпіада
687
Валентина Семеренко скаржиться на шосту хворобу під час олімпійського сезону / noc-ukr.org

За підсумками змагань з біатлону у мас-старті серед жінок в олімпійському Пхьончхані українки Валентина Семеренко та Віта Семеренко показали 19-й та 24-й результати відповідно.

В бесіді з прес-службою Національного олімпійського комітету України Валентина сказала:

«Щодо промаху, то дещо не розрахувала з вітром. В цілому, стрільба була непоганою. Сьогодні відчувала себе дуже погано. Якщо хворієш вшосте за сезон, то неможливо набрати форму за декілька днів. На мій погляд, саме під час піку форми людина найбільш вразлива до хвороб», - каже Валентина.

«Команда налаштовується на кожну гонку. Попереду – естафета. Ми приїхали сюди боротися, сподіваюся, зможемо покращити свій результат», - додала спортсменка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#біатлон Оліміпада Семеренко