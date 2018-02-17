Тренер фристайліста Абраменко Аблаєв: Саша виконав практично ідеальні стрибки

Наставник нашого спортсмена прокоментував результати кваліфікації Оліміпади

Після виходу у фінал змагань з лижної акробатики Олександра Абраменка тренер з фристайлу Енвер Аблаєв прокоментував прес-службі НОК виступ нашого спортсмена.

«Саша виконав два практично ідеальних стрибка. По формі та виконанню вони були чудові, трошки не вистачило при приземленні», - каже наставник Олександра.

Він відзначив, що у фристайлі Олімпійські ігри в Пхьончхані підтверджують рівень найпрестижнішого спортивного форуму планети, адже найсильніші спортсмени справедливо отримують високі бали та демонструють щільність результатів.

«Психологічно Олександр впорався з задачею, але боротьба тут дуже напружена. Усі знаходяться на дуже високому рівні», - додав Аблаєв.

Відзначимо, у фінальній частині змагань спортсмени повинні виконати 3 стрибка, після першого з яких визначиться топ-9 фристайлістів, а після другого - шість, які розіграють комплекти нагород.

Фінал олімпійського турніру з фристайлу в акробатиці відбудеться у неділю, 18 лютого.