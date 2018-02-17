Російські хокеїсти розбили американців у матчі Олімпіади

Гра завершилася з рахунком 4:0

В Пхенчхані завершився матч хокейного турніру Олімпіади, в якому збірна Росії протистояла команді США і крупно обіграла принципового суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Росіяни протягом всього матчу мали перевагу і вже в першому періоді відкрили рахунок. Гол на 8-й хвилині гри забив Микола Прохоркін. У другому періоді росіяни відзначилися ще двічі. На 23-й хвилині Прохоркін зробив дубль, а на 40-й Ковальчук забив третій гол за 0,2 секунди до кінця періоду. Нарешті, у третьому періоді, на самому початку, на 41-й хвилині дубль зробив Ковальчук.

Таким чином, збірна Росії не тільки обіграла принципового суперника, але й, з урахуванням того, що в паралельному матчі Словаччина - Словенія була зафіксована нічия в основний час (2:2), зайняла 1-е місце у своїй групі і вийшла безпосередньо в 1/4 фіналу олімпійського турніру, минаючи стадію плей-офф - 1/8 фіналу.

В іншому топ-матчі сьогоднішнього дня збірна Чехії обіграла команду Канади з рахунком 3:2.