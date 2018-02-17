Британка Ярнолд стала олімпійською чемпіонкою в жіночому скелетоні
15:40, 17 лютого 2018Олімпіада
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В Пхенчхані розіграний черговий комплект нагород.
Ярнолд виграла турнір у жіночому скелетоні / Reuters
В олімпійському Пхенчхані завершилися змагання зі скелетону серед жінок, де золоту медаль завоювала Елізабет Ярнолд з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Британка проїхала всі чотири спроби з загальним часом 3 хвилини 27.28 секунди.
Друге місце і срібна нагорода на рахунку Жаклін Леллінг з Німеччини - 0,45 секунди відставання. У Лори Дес з Великобританії - бронза - 0,62 секунди відставання.
Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.
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