Британка Ярнолд стала олімпійською чемпіонкою в жіночому скелетоні

В Пхенчхані розіграний черговий комплект нагород.

В олімпійському Пхенчхані завершилися змагання зі скелетону серед жінок, де золоту медаль завоювала Елізабет Ярнолд з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Британка проїхала всі чотири спроби з загальним часом 3 хвилини 27.28 секунди.

Друге місце і срібна нагорода на рахунку Жаклін Леллінг з Німеччини - 0,45 секунди відставання. У Лори Дес з Великобританії - бронза - 0,62 секунди відставання.

Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.