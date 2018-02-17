Британка Ярнолд стала олімпійською чемпіонкою в жіночому скелетоні

15:40, 17 лютого 2018
Олімпіада
316
Ярнолд виграла турнір у жіночому скелетоні / Reuters

В олімпійському Пхенчхані завершилися змагання зі скелетону серед жінок, де золоту медаль завоювала Елізабет Ярнолд з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Британка проїхала всі чотири спроби з загальним часом 3 хвилини 27.28 секунди.

Друге місце і срібна нагорода на рахунку Жаклін Леллінг з Німеччини - 0,45 секунди відставання. У Лори Дес з Великобританії - бронза - 0,62 секунди відставання.

Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#скелетон Олімпіада-2018