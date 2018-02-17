Українець Абраменко вийшов у фінал турніру з фрістайлу в акробатиці з 10-го місця

Наш спортсмен потрапив у Топ-12 кращих.

В Пхенчхані завершилися кваліфікаційні змагання з фрістайлу в акробатиці у чоловіків, де 10-е місце посів українець Олександр Абраменко і пробився у фінал, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Результат українця - 123,08 бали.

Наш спортсмен займав 8-е місце після Кваліфікації 1 і не потрапив у Топ-6 спортсменів (123,01), які відразу гарантували собі місце у фінальних змаганнях. Але, у другому стрибку наш спортсмен на 0,007 бали поліпшив свій результат, посів 4-е місце (загальне - десяте) і потрапив у число 12-ти найсильніших.

Проміжну трійку лідерів склали Джонатан Лайлліс (США), Ці Гуанпу та Цзя Цзунян (обидва - Китай).

Фінал турніру в акробатиці відбудеться в неділю, 18 лютого.