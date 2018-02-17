Канадець Жирар сенсаційно виграв золото Олімпіади в шорт-треку на 1000 метрів

14:43, 17 лютого 2018
Олімпіада
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Канадець Жирар сенсаційно виграв олімпійський турнір в шорт-треку на 1500 метрів / Reuters

В Пхенчхані розіграний черговий комплект нагород Ігор-2018, де на дистанції 1000 метрів в шорт-треку у чоловіків перемогу святкував Самюель Жирар з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

Жирар подолав дистанцію за 1 хвилину 24.650 секунди.

Друге місце і срібло на рахунку американця Джона-Анрі Крюгера (1:24.864), бронза - у корейця Йіра Сео - 1:31.619.

Варто відзначити, що в ході забігу два корейця-фаворита - Сео та Лім Єп Чин зіткнулися і позбавили один одного шансів на золото Ігор.

Представники збірної України не брали участі в цій дисципліні.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#олімпіада шорт-трек