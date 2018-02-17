Кореянка Чон виграла фінальний забіг Олімпіади на 1500 метрів у шорт-треку

14:27, 17 лютого 2018
Олімпіада
1209
Кореянка Чон (ліворуч) виграла золото Ігор на дистанції 1500 метрів у шорт-треку / Reuters

В Пхенчхані розіграний комплект олімпійських нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Хва Йонг Чон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чон подолала дистанцію за 2 хвилини секунди 24,96

Китаянка Лі Цзинью фінішувала другою 2:25.703, а канадка Кім Боутин - третьою - 2:25.834.

Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#олімпіада шорт-трек