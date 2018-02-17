Кореянка Чон виграла фінальний забіг Олімпіади на 1500 метрів у шорт-треку

Чемпіонка зуміла суттєво відірватися від суперниць ще за три кола до фінішу вирішального забігу.

В Пхенчхані розіграний комплект олімпійських нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Хва Йонг Чон, повідомляє офіційний сайт змагань. Чон подолала дистанцію за 2 хвилини секунди 24,96 Китаянка Лі Цзинью фінішувала другою 2:25.703, а канадка Кім Боутин - третьою - 2:25.834. Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали.

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