Кореянка Чон виграла фінальний забіг Олімпіади на 1500 метрів у шорт-треку
14:27, 17 лютого 2018Олімпіада
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Чемпіонка зуміла суттєво відірватися від суперниць ще за три кола до фінішу вирішального забігу.
Кореянка Чон (ліворуч) виграла золото Ігор на дистанції 1500 метрів у шорт-треку / Reuters
В Пхенчхані розіграний комплект олімпійських нагород у шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед жінок, де перемогу здобула представниця Південної Кореї Хва Йонг Чон, повідомляє офіційний сайт змагань.
Чон подолала дистанцію за 2 хвилини секунди 24,96
Китаянка Лі Цзинью фінішувала другою 2:25.703, а канадка Кім Боутин - третьою - 2:25.834.
Представниці збірної України в цьому виді програми участі не брали.
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