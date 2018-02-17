Словачка Кузьміна виграла мас-старт Олімпіади в біатлоні, сестри Семеренко знову далеко від призових місць

Українки зайняли місця за межами Топ-15 гонки.

В Пхенчхані завершилася жіноча гонка мас-старт у біатлоні, де золоту медаль завоювала Анастасія Кузьміна зі Словаччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

У гонці, де одночасно стартували 30 кращих біатлоністок світу на даний момент (14 - за рейтингом і 16 - за результатами Олімпіади), екс-росіянка, що представляє Словаччину, проїхала дистанцію за 35 хвилин 23 секунди рівно.

Дар'я Домрачева з Білорусі фінішувала другою - 18,8 секунди відставання, у норвежки Тірілл Экхофф - бронза - 27,7 секунди відставання.

Українка Валентина Семеренко з одним промахом на першому вогневому рубежі, фінішувала 19-ю - 2 хвилини 16.9 секунди відставання. Віта Семеренко фінішувала 24-ю з трьома промахами на одній стрільбі - третій - 3 хвилини 02.3, секунди відставання.